Dave Gaudet s’amène à Baie-Comeau avec La légende

Dave Gaudet parcourt le Québec pour présenter son spectacle La Légende. Sa performance qui mélange danse, musique et humour séduit complètement le public.

Dave Gaudet parcourt le Québec pour présenter son spectacle La Légende. Sa performance qui mélange danse, musique et humour séduit complètement le public.

Connu comme un humoriste polyvalent et rassembleur, Dave Gaudet s’est fait appeler » La légende » par ses pairs en humour et son public.

Ce surnom l’a inspiré pour son nouveau spectacle solo, qu’il présente en tournée depuis quelques mois. Pour ce spectacle, plus de 10 000 billets ont été vendus et plusieurs salles ont affiché complet. Son prochain arrêt sera à Baie-Comeau, un coin que l’humoriste n’a jamais visité encore.

La Légende est un spectacle » Stand-Up » pur de style américain avec des performances, de la musique et de la danse, ponctué par les anecdotes rocambolesques sur la vie de l’artiste.

Un homme à tout faire

Dave Gaudet a commencé à faire de l’humour dès l’âge de 13 ans. Quelques années plus tard, il tournait déjà dans les clubs du Canada pour présenter son spectacle.

L’homme est humoriste, mais aussi danseur, animateur ou encore musicien. Cet artiste complet semble donc multiplier les talents et ne cesse de se réinventer.

» Je pense que ça me différencie des autres. Je suis capable de pas mal tout faire, on peut le dire, sauf comprendre quand ma femme me parle « , dit-il en rigolant.

Le renouveau

Mais Dave Gaudet souhaite proposer quelque chose de différent aux spectateurs cette fois-ci. À travers diverses histoires personnelles, il se livre davantage pour que le grand public apprenne à le connaître. Il aborde notamment des thèmes comme la sobriété, la pandémie ou le nightlife.

Le comédien constate que les gens semblent apprécier ce qu’ils voient sur scène. Il se montre satisfait des retours positifs qu’il a eus de son public depuis le début de la tournée.

L’humoriste confie : » Ce spectacle, on le peaufine à chaque fois qu’on le fait « , si bien qu’après environ une quarantaine de représentations, il est presque parfait à ses yeux.

C’est sans prétention que l’artiste surenchérit en affirmant que » c’est le meilleur show au Québec! « .

Dave Gaudet précise néanmoins humblement qu’il réalise cet excellent travail au côté de toute de son équipe et que cette performance n’est pas le fruit d’une seule personne.

Confiant, il conclut : » Venez voir mon spectacle, c’est à ne pas manquer! « .