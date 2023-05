Se laisser emporter par l’inspiration du moment

Quatre semaines. Oui, quatre petites semaines et je ferai à mon tour partie des retraités heureux. Est-ce que j’ai dressé ma liste de projets ? Non, pas vraiment. Pourquoi le ferais-je quand tout ce que je veux, c’est savourer ce que chaque journée va m’offrir en me laissant emporter par l’inspiration du moment.

Quand quelqu’un part à la retraite, nous sommes nombreux à s’informer de ses projets. Je l’ai déjà fait et je l’expérimente depuis quelque temps. Je l’expérimente avec une certaine pression, j’avoue.

C’est comme si passer à cette autre étape de la vie nécessitait obligatoirement d’avoir un plan pour occuper ses journées. Comme si nous craignions que l’ennui afflige celui ou celle qui clôt un chapitre pour en ouvrir un autre.

S’il y a sûrement des gens qui regrettent d’avoir quitté le travail et les collègues, la plupart accueille probablement la retraite comme une félicité bien méritée. Je me vois plutôt dans la deuxième catégorie, et ça depuis longtemps.

Après 41 ans de journalisme, un métier qui te garde constamment en état d’alerte, un état qui épuise à la longue, j’aspire goûter à autre chose.

Prendre le temps

Prendre le temps de prendre le temps. Arrêter de courir continuellement. De regarder l’heure. De se dépêcher, car nous devons être là ou plutôt là-bas très bientôt, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Prendre le temps de prendre le temps, voilà ce que je me souhaite.

Quand on m’interroge sur mes projets de retraite, j’ai comme l’impression de n’avoir rien de bien spectaculaire à répondre. Je n’ai pas de grands défis à réaliser. Je n’ai rien d’exceptionnel sur mon écran radar.

Je suis déjà active et je compte le rester. En faire un peu plus même, mais à un rythme moins effréné. Une petite sortie de ski de fond un beau matin d’hiver en plein mardi ou mercredi, ça, ça me parle. Un café avec une amie le jeudi après-midi après un détour à l’épicerie, ça aussi, ça m’allume. C’est fou comme c’est simple, n’est-ce pas ?

Pour moi, le bonheur est dans la simplicité, finalement !

Est-ce que je deviendrai comme ces retraités qui manquent de temps ? Je l’ignore. J’espère que non.

Rendue là

La retraite m’appelle. Elle m’appelle de toute urgence. Quatre petites semaines et hop !, un nouveau chapitre de ma vie va commencer.

Je suis rendue là. Bien rendue. Bien prête. Et bien déterminée à en profiter, en espérant que ma bonne étoile continue de m’accompagner et me garder en santé.

Est-ce que j’ai des projets pour ma retraite?