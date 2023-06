Météo : le Saaremaa I ralliera Baie-Comeau deux fois vendredi

Les prévisions de vents forts du nord-est prévus la nuit prochaine et vendredi forcent la Société des traversiers du Québec (STQ) à rediriger le Saaremaa I vers Baie-Comeau pour l’aller-retour de la matinée qui devait se faire entre Matane et Godbout.

Ainsi, comme un deuxième aller-retour aura lieu en après-midi, le navire quittera Matane pour Baie-Comeau à 8 h et 14 h 15 et Baie-Comeau vers Matane à 11 h et 17 h 30.

Rappelons que dans un peu plus d’une semaine, le F.-A.-Gauthier sera en service à nouveau à la traverse reliant Matane à la Côte-Nord, après une période d’arrêt technique réglementaire qui aura duré autour de six semaines.