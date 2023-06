Achats dans les commerces : des Septiliens se préparent à toute éventualité

Nancy Ward, gérante de la boutique Bentley à Place de Ville et son employée.

Le train-train quotidien des Septiliens a été chamboulé par l’ordre d’évacuation et l’inquiétude face à toute la situation. Certains sont partis trop vite et d’autres se préparent tranquillement à toute éventualité. Dans les commerces, des gens achètent des valises, ou se procurent les effets oubliés à la maison.

La situation actuelle a eu un impact considérable sur la présence et le comportement des clients dans les divers commerces de la ville. Fermetures hâtives, manque d’employés et baisse d’achalandage font partie de la réalité des dernières 24 heures.

Se préparer

Nancy Ward, gérante de la boutique Bentley située à Place de Ville, raconte que plusieurs clients viennent acheter des sacs et des valises, dans le but de se préparer à une possible évacuation.

Du côté de la boutique de vêtements pour enfants Clément, on observe un changement de comportement chez la clientèle.

Une employée a dit constater que ce sont des achats bien précis, comme des bas ou des chandails chauds, qui ont la cote. Un peu comme si les gens avaient fait leurs valises trop rapidement et venaient acheter les articles manquants.

Baisse d’achalandage

Vendredi, plusieurs commerces et petites entreprises ont fermé leurs portes plus tôt, soit par manque d’achalandage ou pour permettre aux employés ciblés par l’ordre d’évacuation d’aller chercher leurs effets personnels à la maison.

Samedi, les heures d’ouverture étaient de retour à la normale. L’achalandage varie d’un commerce à l’autre. La majorité ont remarqué une baisse, tandis que quelques-uns ont observé une hausse.

Purification d’air

Aux Galeries Montagnaises, des mesures ont été prises afin d’éviter la présence de fumée dans le centre commercial.

On peut apercevoir des appareils bleus au sol à divers endroits.

« Ce sont des machines pour s’assurer de ne pas avoir de fumée à l’intérieur », explique l’agent de sécurité.

Il ajoute que l’air climatisé a été arrêté et que les portes vitrées des commerces qui ont une entrée extérieure ont été fermées.

Solidarité

Une balade en ville permet de constater à quel point les Septiliens se sont serré les coudes. Des voitures sont stationnées le long des rues, les stationnements privés sont pleins et des roulottes sont bien installées sur des terrains privés.

Sur les réseaux sociaux, les publications d’offres d’aide sont nombreuses. Que ce soit pour prêter une roulotte, pour héberger des gens, permettre de s’installer sur leur terrain vacant ou offrir une chambre disponible, la population se soutient.

Le Club de Camping Caravaning de Clarke City offre d’accueillir gratuitement, pour la fin de semaine, des gens évacués.

La Ville de Port-Cartier a répertorié des espaces de stationnements sur son territoire, pour accueillir des véhicules récréatifs autonomes.

Plomberie du Portage de Port-Cartier ouvre ses portes de 16h à 18h, pour permettre à la population de faire le remplissage de bombonnes de propane.