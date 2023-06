Un délégation d’artistes nord-côtiers à Laval

Des jeunes artistes de la Côte-Nord ont fièrement représenté la région du 1er au 4 juin au Rendez-vous Panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle, à Laval.

La Délégation de la Côte-Nord, composée de 26 jeunes de la région, a participé à cet événement, reconnu comme le plus grand rassemblement d’artistes amateurs au Québec.

Dans un cadre non compétitif, il offre l’opportunité aux six numéros lauréats régionaux de se produire sur scène dans un cadre professionnel.

Le RVPQ, c’est aussi un moment unique qui se veut favoriser l’interaction entre les jeunes et des professionnels du milieu artistique de tout le Québec. En plus des lauréats, de jeunes techniciens, journalistes, organisateurs et participants libres ont eu l’opportunité de participer à un marathon de spectacles et de formations en arts de la scène.

La délégation nord-côtière comptait des jeunes des écoles suivantes :

• La Polyvalente des Bergers

• La Polyvalente des Rivières

• L’École secondaire Serge-Bouchard

• La Polyvalente des Baies

• L’École Jean-du-Nord et Manikoutai

• L’Institut d’Enseignement de Sept-Îles

• L’École Monseigneur-Labrie