La circulation en forêt reprend presque partout sur la Côte-Nord

Voici la carte de localisation du territoire touché. Les modifications apportées à la mesure ciblent principalement les régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-St-Jean. Photo MRNF

Une modification de l’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture des chemins entre en vigueur aujourd’hui. Les chemins seront accessibles sur la Côte-Nord, sauf pour le secteur Micoua.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a décidé de modifier l’interdiction d’accès sur les terres du domaine de l’État et la fermeture des chemins. Une décision prise en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique (MSP) et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Notons que les indices d’inflammabilité sont bas dans plusieurs régions du Québec, en raison des conditions météorologiques des derniers jours, et que les feux dans les régions où la circulation est désormais permise dans les forêts du domaine de l’État sont contenus ou maîtrisés.

De plus, le MRNF précise qu’il y a toujours une interdiction de faire des feux à ciel ouvert sur l’ensemble du Québec et une restriction de travaux en forêt dans certaines régions à risque.

Voici les précisions de l’interdiction pour la Côte-Nord, telles qu’indiquées sur la carte ci-dessus :

La Haute-Côte-Nord, pour sa portion au nord de la latitude 49° 15′ et sa portion à l’ouest de la longitude 69° 33′.

La Manicouagan, pour sa portion délimitée par les points cardinaux suivants :

68° 56′ O 49° 28′ N

68° 56′ O 49° 47′ N

68° 25′ O 49° 47′ N

68° 25′ O 49° 28′ N