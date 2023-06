Le MTQ quittera la rue Nouvel pour le parc industriel

Le Centre de services, à gauche, et l’atelier mécanique du Centre de gestion des équipements roulant, au loin, quitteront la rue Nouvel pour le parc Jean-Noël-Tessier, mais l’échéancier reste à établir.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) déménagera son Centre de services (CS) et l’atelier du Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) de la rue Nouvel à Baie-Comeau vers le parc Jean-Noël-Tessier. L’échéancier de réalisation du projet n’est pas tout à fait ficelé, mais l’acquisition des terrains, elle, l’est depuis un an.

En effet, la Société québécoise d’infrastructures (SQI) a conclu, en avril 2022, une transaction au montant de 369 808 $ avec la Société d’expansion de Baie-Comeau pour l’achat de deux terrains. Jusqu’à maintenant, le projet était passé sous silence.

Le tout découle d’un avis d’intérêt publié à l’été 2020, à la suite duquel la Ville de Baie-Comeau a proposé certains sites à la SQI, dont le lot 5 118 233. « Après certaines discussions avec le vendeur, le lot 6 473 460 a été ajouté à la transaction », explique Francis Martel, porte-parole de la SQI.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable déménagera une partie de ses activités sur ces deux lots de la rue Leonard-E.-Schlemm dans le parc Jean-Noël-Tessier à Baie-Comeau. Courtoisie Ville de Baie-Comeau

Les lots en question sont situés sur l’avenue Leonard-E.-Schlemm, non loin de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan.

Selon M. Martel, le projet d’emménager dans le parc industriel s’impose en raison de l’agrandissement nécessaire aux installations du MTQ sur la rue Nouvel. « Les limitations du site actuel, combinées aux investissements majeurs requis pour le centre des transports de la rue Nouvel, ont amené la SQI à analyser les options de relocalisation. »

Face à face

Les deux terrains, enchaîne Caroline Rondeau, conseillère en communications au MTQMD sur la Côte-Nord, sont situés face à face. « L’un des deux terrains servira au nouvel abri à sel, dont la construction est prévue au plus tard en 2024 », indique-t-elle.

L’échéancier pour la construction des nouveaux bâtiments qui abriteront le CS et l’atelier mécanique du CGER est inconnu pour le moment puisque le ministère en est toujours à l’évaluation de ses besoins.

Quartier résidentiel

La rue Nouvel étant située dans un quartier résidentiel, l’emplacement actuel des deux bâtiments depuis de très nombreuses années présente plusieurs enjeux. « L’accès au site est restreint à des plages horaires précises afin de ne pas nuire à la quiétude du quartier, ce qui est plutôt contraignant pour les activités du ministère », fait remarquer Mme Rondeau.