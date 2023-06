Tournoi de golf : une 30e édition mémorable en préparation

L’an passé, le tournoi de golf a permis d’amasser 55 263 $ au profit de La Vallée des Roseaux. On reconnaît Alain Potvin, organisateur, Stéphanie Gobeil, de Valeurs mobilières Desjardins, Lynn Harvey et Glenn Forbes, coprésidents d’honneur, Joanie Bergeron Poudrier, directrice générale de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes, Jasmin Munger, de Valeurs mobilières Desjardins, et Dany Belzile, président de La Vallée. Photo courtoisie