Un toit pour 18 étudiants du cégep de Baie-Comeau

Le cégep de Baie-Comeau vient de signer une entente avec l’Office d’habitation de Manicouagan (OHM) pour la prochaine année scolaire, ce qui assure un toit à 18 de ses étudiants en provenance de l’extérieur.

Cette entente enlève une épine du pied à l’établissement d’enseignement, dont la directrice générale, Manon Couturier, multiplie depuis longtemps les appels à la communauté pour loger ses étudiants.

Dans un communiqué diffusé lundi, le cégep confirme que l’OHM met à sa disposition six logements de cinq pièces et demie, soit de trois chambres chacun, dans le secteur Mingan, près du marché Jolliet. Ainsi, 18 jeunes pourront y résider après s’être engagés officiellement en signant un bail renouvelable chaque session. Les deux partenaires se sont entendus sur un coût de loyer avantageux pour les étudiants.

De plus, grâce à une contribution de 4 000 $ de l’association générale des étudiantes et étudiants et à une autre de 15 000 $ de la Fondation du cégep de Baie-Comeau, les locataires jouiront d’appartements entièrement meublés et pourront emménager dès le 13 août.

L’accord entre l’OMH et le cégep prévoit aussi une option sur trois autres appartements si besoin est.

Au cours des derniers mois, le cégep anticipait manquer d’une quarantaine de places pour loger ses étudiants de l’extérieur de la région pour la rentrée 2023-2024. Le milieu s’est grandement mobilisé et des solutions ont été trouvées pour plusieurs nouveaux inscrits et étudiants devant être relocalisés, assure le cégep.

Soulignons enfin qu’un promoteur est toujours intéressé à construire un immeuble locatif pour les étudiants du cégep dans le centre-ville du secteur Mingan, mais rien ne serait confirmé pour le moment.