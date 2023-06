Les jeunes boulistes de Baie-Comeau parmi les meilleurs au Québec

Francine Bélair, Florence Gagné, Raphaelle Coll, Camille Lapointe et Daniel Lafrance, propriétaire de l’école de pétanque Daniel Lafrance Québec. Photo courtoisie

Sur une possibilité de six de médailles, les jeunes boulistes de Baie-Comeau repartent avec quatre d’entre elles au Tournoi provincial de la relève Sylvestre 2023.

Le tournoi, qui s’est tenu dans la municipalité de Saint-Bernard, rassemblait des joueurs de pétanque des quatre coins du Québec.

« Il y avait une atmosphère festive. […] C’était vraiment génial! Nous sommes très fiers de nos jeunes », partage Francine Bélair, responsable du Club Bouliste Baie-Comeau.

12 ans et moins

Dans la catégorie des jeunes de 12 ans et moins, c’est l’équipe de Florence Gagné, Camille Lapointe et Raphaël Coll, de Baie-Comeau, qui a remporté la médaille d’or.

La médaille d’argent a aussi atterri à Baie-Comeau, dans l’équipe d’Édouard Massé, King Cherry et Daven Landry.

Finalement, Rose Guillemette, Jacob Fortier et Julianne Fortier, de Saint-Bernard, ont terminé avec la médaille de bronze.

12 ans et plus

C’est à Victoriaville que revient la médaille d’or, pour son équipe composée de Jeanne Brûlé, Rosalie Brûlé et Louis Brûlé.

Baie-Comeau s’est aussi démarqué dans cette catégorie en remportant les deux autres médailles.

Juliette Gagné, Charles-Antoine Massé et Amélia Bélanger repartent avec l’argent et le bronze va à Raphaël Massé, Steeve Jean et Étienne Truchon.

L’avenir

Mme Bélair est plus que motivée pour l’avenir du Club Bouliste et de la place de Baie-Comeau parmi les grands au Québec.

Elle compte déjà 60 inscriptions pour l’année prochaine et a espoir de se faufiler aux championnats du monde junior 2025 à Joliette.

