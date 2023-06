Dormir dans un dôme au quai de Ragueneau

Des hébergements insolites occuperont bientôt l’espace du site enchanteur du quai de Ragueneau, grâce au projet FreeDômes.

Les entreprises Caron et Desbiens souhaite faire partie des nouvelles offres touristiques qui se développement de plus en plus au quai de Ragueneau.

« Au début, on pensait faire des yourtes. On cherchait aussi où développer notre hébergement. […] Finalement, le choix s’est arrêté au quai de Ragueneau et on construira des dômes », explique le coprésident, Jérémy Caron.

La construction de ces hébergements insolites débutera au mois d’août. Le projet est évalué à 188 628 $.

« Ce sont des dômes de 23 pieds de diamètre et 14 pieds de haut. Le plafond et l’avant seront en vitre », précise M. Caron.

Ce dernier fait référence à Dômes Charlevoix pour aider à visualiser le projet. Évidemment, les dômes construits à Ragueneau seront uniques en leur genre, avec des modifications à ce qui se fait déjà ailleurs au Québec.

« On a vraiment basé notre concept sur la vue incroyable du site », indique Jérémy Caron.

Le projet débutera avec trois dômes conçus pour quatre saisons. Il sera donc possible, été comme hiver, d’admirer la magnifique vue sur le fleuve pour une nuit unique au quai de Ragueneau.

La location pourra se faire à partir du mois d’octobre, le temps que les outils web soient effectifs.

Notons que la MRC de Manicouagan et Tourisme Côte-Nord soutiennent financièrement le projet de FreeDômes.