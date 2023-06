Quand la magie s’invite à Tadoussac

Tadoussac, c’est la rencontre entre la mer et le Fjord. En déambulant dans ses rues, on plonge dans une atmosphère particulièrement charmante grâce à ses ruelles pittoresques et ses maisons colorées. Tadoussac, c’est également un carrefour de rencontres humaines et chaleureuses. Il y a quelque chose de magique qui se crée, là-bas. C’est peut-être le résultat du mélange entre sa nature luxuriante et sa culture diversifiée, laquelle allie l’artisanat aux arts vivants et à la gastronomie. On y croise des artistes, des voyageurs venus travailler le temps d’un été, d’autres qui sont restés et qui participent année après année au développement social et économique de la communauté.

Photo: Pascale Perreault

Pour la création de l’autocollant, nous avons mis de l’avant les symboles classiques de la municipalité. D’abord, l’emblème de Tadoussac, ce bâtiment patrimonial que l’on voit sur toutes les cartes postales : l’Hôtel de Tadoussac. Érigé en face de la baie de la municipalité près de la marina, il est imposant et arbore les couleurs de plusieurs phares maritimes peints en rouge et blanc. La baleine est également un symbole touristique très fort de la municipalité en raison des excursions aux baleines qu’on peut y faire, mais aussi grâce à son volet maritime mis de l’avant, notamment par le Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM). Les plages et les montagnes font partie intégrante du paysage, et il était donc important de les voir cohabiter avec le décor de notre autocollant. C’est ce qui fait le charme de ce petit village. Pour la municipalité, c’était également essentiel de mettre de l’avant son slogan « J’aime Tadoussac ».

Photo: Marlène Moreau

S’inviter chez Mathilde

Mireille Perron est copropriétaire de l’entreprise Chez Mathilde qui regroupe un bistro, une cantine et un bar à glace. Le bistro est d’ailleurs l’une des tables gastronomiques incontournables de la région. Les plats sont signés par son conjoint et artiste Jean-Sébastien Sicard. Mathilde, le nom du restaurant, est un clin d’œil à la chanson de Brel, et explique peut-être toute la poésie qu’on y trouve dans chaque plat à déguster. La mise en valeur des produits régionaux est intrinsèquement liée aux valeurs de leur démarche entrepreneuriale.

Le « Tadou » de Mireille Perron

La Pointe-de-l’Islet est un endroit de cœur pour la Tadoussacienne. Parce qu’elle y sent la nordicité dans la végétation par les arbres rêches qu’on y trouve, mais aussi parce qu’il n’est pas rare d’y observer plusieurs oiseaux marins. C’est l’une des premières marches qu’elle fait avec ses proches, en visite dans son village. Une marche d’environ 900 mètres, qui fait une boucle et marie les trottoirs de bois aux rochers qui ornent la plage.

Le Lac de l’Anse à l’Eau est un point d’eau où les natifs de la région ont l’habitude d’aller se baigner. Le lac est entouré de montagnes, ce qui en fait un lieu idéal pour faire une saucette lors d’une journée chaude d’été. L’endroit est tout près de la route 138, et c’est un coin à l’abri du vent.

Dans le secteur des dunes, il y a une plage que les natifs de Tadoussac appellent les cailles, où l’on y trouve une presqu’île. Les roches sont plates et polies par l’eau salée. Elles offrent également la parfaite chaleur pour y rester le temps d’un pique-nique. Mireille ne sait pas trop pourquoi cet endroit est surnommé les cailles. Elle aime se dire que c’est grâce à la présence de bécassines qu’elle peut y observer.

Toujours dans le secteur des dunes, il y a un sentier qui mène à un belvédère offrant une vue sur l’horizon. La vue est imprenable, selon Mireille Perron, qui ressent toujours ce sentiment d’immensité en y accédant. Elle s’y rend souvent pour pique-niquer avec ses enfants.

Photo Facebook

En rafale, quelques arrêts incontournables à faire selon Mireille :

L’Abri Côtier, pour leur excellent café.

Le Bistro de la Baie, pour sa vue sur la marina, pour le sandwich de gravlax maison et la savoureuse chaudrée de palourde.

Le café-bar le Gibard, pour ses spectacles mettant de l’avant les artistes du coin (et pour les bons souvenirs d’adolescence qu’elle y rattache).

La microbrasserie Tadoussac, pour sa bière locale, dont la Borée à la camerise (sa préférée).

Le Café Bohème, pour ses excellents déjeuners.

Le marché public, tenu chaque samedi, pour rencontrer les producteurs de la région et s’approvisionner en légumes et fruits frais.

Les Amis de la Ferme, pour le rayonnement de l’agriculture locale. Il est possible d’y faire de l’autocueillette et de voir quelques magnifiques chevaux. Les camerises sont particulièrement délicieuses.