Des travaux de 5,8 M$ réalisés entre les deux secteurs à Baie-Comeau

Des travaux d’asphaltage de 5,8 M$ seront réalisés sur le boulevard Pierre-Ouellet, entre les deux secteurs de Baie-Comeau, au cours des prochaines semaines. Les automobilistes devront faire preuve de patience puisque de la congestion est à prévoir.

Les travaux débuteront le 3 juillet et se tiendront sur un tronçon d’environ 5 kilomètres. Selon l’échéancier prévu, ils devraient se terminer le 31 août.

Le contrat sera effectué par Les Entreprises Jacques Dufour, entrepreneur dont la soumission a été acceptée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

La fermeture de voies et une circulation à contre-sens avec une limite de vitesse réduite à 50 km/h sont à prévoir, ce qui pourrait engendrer de la congestion routière.

Plus précisément, les 3 et 4 juillet, la perte d’une voie dans chaque direction est prévue. À partir du 5 juillet, la chaussée sera fermée en direction ouest et la circulation sera à contresens sur la chaussée opposée.

Le ministère mentionne également que les véhicules lourds de plus de 3,3 mètres seront interdits sur le boulevard Pierre-Ouellet. Il y a aura donc un détour par le chemin de la Scierie et la route 389.