Collision entre un voilier et le Svanoy entre l’île et Saint-Joseph-de-la-Rive

Une collision est survenue entre le traversier Le Svanoy de la Société des traversiers du Québec et un bateau de plaisance de type voilier à une centaine de pieds de la rive de Saint-Joseph-de-la-Rive autour de 10h15. 4 personnes se trouvaient à bord de l’embarcation et une aurait subi des blessures plus sérieuses.

Tous les occupants ont été sortis des eaux. Les traversées sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Détails à venir.