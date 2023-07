La circonscription pourrait s’appeler Côte-Nord – Kawawachikamach – Nitassinan

Carte des circonscriptions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Photo : Redécoupage des circonscriptions fédérales

Une nouvelle proposition est émise pour le changement de nom de la circonscription de Manicouagan. Il s’agit de Côte-Nord – Kawawachikamach – Nitassinan.

Cette nouvelle dénomination se trouve dans le nouveau de rapport de la Commission de redécoupage des circonscriptions fédérales pour le Québec publié le 16 juin.

Rappelons que la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill a défendu le nom Côte-Nord – Nitassinan devant le Comité permanent de la Procédure et des Affaires de la chambre (PROC) au mois de mars.

Cela a été fait avec l’appui de la population sondée, des chefs autochtones, des maires et des préfets de la circonscription. Il y a d’abord eu la proposition Manicouagan – Uaphishka – Kawawachikamach, avec laquelle la députée s’est montrée en désaccord.

Ensuite, la Commission a émis la recommandation du nom Côte-Nord – Kawawachikamach – Uapashke.

Une décision finale sera prise à l’automne 2023. Le nouveau nom de la circonscription sera confirmé par décret et prendra effet aux prochaines élections fédérales.

Commission de redécoupage des circonscriptions fédérales pour le Québec : Rapport du 16 juin 2023

Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan (Population : 88 525 habitants)

Comprend :

La municipalité régionale de comté de Caniapiscau, incluant les réserves indiennes de Lac-John et de Matimekosh no 3; la terre réservée de Kawawachikamach;

la municipalité régionale de comté du Golfe-du-Saint-Laurent, incluant la réserve indienne de La Romaine no 2; l’établissement amérindien de Pakuashipi;

la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, incluant la réserve indienne d’Innue Essipit;

la municipalité régionale de comté de Manicouagan, incluant la réserve indienne de Betsiamites (Pessamit);

la municipalité régionale de comté de Minganie, incluant les réserves indiennes de Mingan et de Nutashkuan;

la municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, incluant les réserves indiennes de Maliotenam no 27A et d’Uashat no 27.