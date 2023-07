Le Manoir du Café officiellement B Corp

L’entreprise Le Manoir du Café de Baie-Comeau a obtenu la certification B Corp, une certification internationale garante de pratiques éthiques et écologiques sur laquelle les copropriétaires misent pour donner une plus-value à leur café torréfié.

« Obtenir la certification BCorp, c’est beaucoup de travail! On parle d’un questionnaire de plus de 200 questions. On est fier de l’avoir obtenu parce que c’est une certification qui englobe beaucoup de paramètres au niveau de l’entrepreneuriat, que ce soit social ou environnemental « , indique le copropriétaire du Manoir du Café, Jérôme Caron.

Selon lui, cette certification gagnera du galon au fil des ans, à l’instar de la certification biologique, par exemple. « Il y a 15 ans, le bio n’était pas connu et aujourd’hui, ça influence le comportement des consommateurs. On pense que ça va être comme ça Bcorp. Éventuellement, les gens vont chercher ça parce que ça garantit un code d’éthique « , ajoute-t-il.

La certification dans le secteur du café est assez complexe puisque la matière première vient de loin et que les pays producteurs n’ont pas toujours des standards très élevés en matière d’environnement ou de respect des travailleurs, par exemple.

» On est les premiers torréfacteurs québécois à être certifié BCorp. », ajoute-t-il. Des entreprises comme Prana et Solios sont également certifiées.

» On est allé chercher la certification parce qu’on veut se démarquer et vendre nos cafés partout au Québec. On a plus de 50 points de vente et on essaie d’agrandir notre marché », indique M. Caron.

Pour maintenir sa certification, l’entreprise devra faire ses preuves aux trois ans. Le jeu en vaut la chandelle pour les copropriétaires Jérôme Caron, Julie Chamberland et Sylvain Carrier. » On doit montrer qu’on est dans un processus d’amélioration continue. Aux trois ans, on doit améliorer notre score. C’est du travail, mais on pense que ça va donner une plus-value à notre café parce que les gens achètent plus que le produit maintenant. Ils achètent une façon de faire qui respecte l’environnement et les humains », conclut Jérôme Caron.

La certification B Corp est » une désignation selon laquelle une entreprise respecte des normes élevées de performance vérifiée, de responsabilité et de transparence sur des facteurs allant des avantages sociaux et des dons de bienfaisance aux pratiques de la chaîne d’approvisionnement et aux matériaux d’entrée ». Ce mouvement international réunit plus de 4000 entreprises de secteurs variés dans plus de 70 pays. Pour obtenir la certification, les aspirants au titre doivent obtenir une note minimale de 80 points (sur 200) sur le standard international, accessible dans l’outil en ligne » B Impact Assessement « . Cette évaluation complétée est ensuite soumise pour vérification à l’organisme qui appose le sceau.