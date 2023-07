Une passion qui promet pour Vincent Beaulieu

Vincent Beaulieu, qui vient tout juste d’avoir 13 ans, rivalise dans la catégorie U15 depuis peu et il se démarque parmi les siens. PHOTO LOUIS CHARLAND

Connu comme un athlète de ski alpin qui épate la galerie, Vincent Beaulieu s’est lancé dans la compétition de vélo de montagne depuis les deux dernières années. Cet entraînement estival est devenu une passion pour le jeune athlète de 13 ans. Aujourd’hui, un avenir prometteur est possible puisque le Baie-Comois vivra ses premiers Jeux du Québec comme athlète de vélo de montagne.

Il a fêté ses 13 ans en avril et il compétitionnera dans une catégorie dans laquelle ses pairs ont une à deux années de plus que lui. Malgré tout, il surprend lors des compétitions.

Il a d’ailleurs battu son record personnel lors de la coupe du Québec XC 2023 à Sherbrooke, la fin de semaine des 8 et 9 juillet, en se faufilant au 10e rang. Cette performance le motive au plus haut point. Il se sent prêt pour la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski.

« Au début, je pratiquais le vélo de montagne comme entraînement d’été pour mes performances de ski l’hiver », explique-t-il. Cette mise en forme estivale a progressé et maintenant, à la question ski ou vélo, Vincent hésite sur sa préférence. Chose certaine, l’avenir lui sourit dans ces deux disciplines.

Il s’entraîne cinq heures par semaine avec plusieurs jeunes athlètes de Baie-Comeau. Ils sont d’ailleurs sept élèves qui représenteront la Côte-Nord en vélo de montagne lors des Jeux du Québec et six d’entre eux proviennent de Baie-Comeau.

Un talent naturel

Guillaume Lévesque, entraîneur du club Mon Vélo de Baie-Comeau, décrit Vincent comme étant « enthousiaste et motivé à faire mieux. Il cherche à se dépasser constamment ». Même si le jeune homme a un talent considéré « naturel » selon son entraîneur, celui-ci souligne plusieurs qualités du jeune prodige. « Son sens de l’humour et sa joie de vivre rendent les sorties en équipe très divertissantes », ajoute M. Lévesque.

Vincent Beaulieu prendra part aux Jeux du Québec lors du deuxième bloc soit du 26 au 29 juillet et il compte bien profiter de l’expérience au maximum.