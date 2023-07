Deux Baie-Comois sur le podium canadien

On a assisté à des performances impressionnantes pour deux athlètes de Baie-Comeau qui ont participé aux Championnats Canadiens d’athlétisme à Langley, en Colombie-Britannique. Ils sont tous les deux montés sur un podium dans deux disciplines différentes.

« Si vous pouvez maîtriser 10 épreuves d’athlétisme différentes et devancer les meilleurs athlètes du Canada pendant deux jours de compétition sous le soleil brûlant, vous êtes probablement un excellent athlète », a écrit avec beaucoup d’émotions Gaétan Simard, le père de Liam Simard qui a décroché le titre de vice-champion canadien en décathlon avec un résultat de 6265 points. Le jeune homme de 18 ans en est à sa première année dans la catégorie junior U20.

Cette même fin de semaine, Liam Simard a participé à une épreuve individuelle du lancer du disque et a terminé en 5e position.

On peut être fier de notre programme d’athlétisme à Baie-Comeau en voyant des athlètes performer comme ça. – Gaétan Simard

Pour Eliot Tremblay, il est monté sur la troisième marche du podium en récoltant la médaille de bronze dans la discipline du saut en hauteur avec un résultat de 1 m 95.

Le Baie-Comois de 18 ans est aussi à sa première année dans la catégorie junior U20. Il a également participé au saut à la perche et a terminé au pied du podium, sa quatrième position s’est conclue avec un record personnel, soit 4,45 mètres.

Les deux Nord-Côtiers Liam Simard et Eliot Tremblay s’entraînent depuis un an avec le club d’athlétisme de Sherbrooke auprès de l’entraîneur-chef, Luc Lafrance. Les deux jeunes hommes sont à leur première année collégiale où ils étudient en gestion et comptabilité pour Liam Simard et en sciences de la nature pour Eliot Tremblay.

La Baie-Comoise Marie-Ève Turcotte s’est glissée au 22e rang lors de la course de 1 500 mètres, avec un temps de 4 minutes et 25 secondes.