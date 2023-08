(Photos) Sauver une possible inondation, mais à quel prix ?

Des travaux importants d’excavation ont été réalisés sur le camping Marina à Ragueneau. Des travaux qui ont été faits en « urgence » selon la municipalité, mais semblent inacceptables pour certains utilisateurs.

« Un ponceau était affaissé, la place était en train de s’inonder, il y avait des travaux à faire », explique Steve Berthiaume, directeur général pour la municipalité de Ragueneau. Le directeur raconte que le lac en question était en train de se remplir et que la municipalité a dû procéder à un travail d’urgence. Le possible débordement serait causé par la pluie des derniers jours précise M. Berthiaume.

« Il y a juste une tranchée qui a été creusée pour faire redescendre le niveau de l’eau », dit-il.

Questionnée par le journal le Manic, la municipalité de Ragueneau admet qu’elle attend des nouvelles du ministère de l’Environnement afin de bien procéder pour la suite des travaux.

« Présentement, le ministère de l’Environnement vérifie quelles sont les mesures que nous mettrons en place pour remplacer le ponceau qui était affaissé pour être sûr que le milieu qui était là demeure. Le ministère s’assure des suivis pour ne pas altérer le milieu », confie-t-il. Un rapport serait en cours en lien avec les travaux qui ont été effectués et ceux à venir expliquent le directeur de la municipalité.

Du mécontentement

Certains utilisateurs du camping Marina se sont confiés au journal le Manic, mais souhaitent garder l’anonymat. Un homme raconte que le lac en question avait une profondeur d’une dizaine de pieds, incluant la faune qui y vivait tels que les canards et les poissons.

L’homme explique être en accord avec la décision de protéger le camping d’une possible inondation. « C’est le devoir de la municipalité de protéger les membres », soutient-il.

Il trouve par contre aberrante la façon dont cela s’est produit. « Ils auraient pu abaisser le lac de deux ou trois pieds, mais tout a été majeur, ils ont vidé le lac », confie-t-il.

Je n’ai jamais vu ça de ma vie, briser la nature de cette façon-là – Source anonyme

Un autre homme se dit indigné qu’aucun membre du camping n’ait été mis au courant de la situation. Selon lui, plus aucun sport nautique à moteur ou non n’est praticable depuis ces travaux.

Selon des témoins, ces travaux ont entrainé un courant des eaux de façon dangereuse avec cette creusée, ce qui aurait pu emporter des embarcations ou même des vies humaines.

« On a été complètement traumatisé de la situation », confie une source.

« Je trouve ça terrible de briser la nature de même, je trouve impensable que des gens aient excavé pour faire une tranchée semblable et détruire un lac en plus d’arracher 10, 12 arbres », raconte un membre.

Des odeurs nauséabondes

L’assèchement du lac de façon aussi importante a déclenché des odeurs dérangeantes. « C’est atroce les odeurs qui sont sorties de là pendant quelques jours après les travaux », laisse tomber une dame. « Je n’ai jamais vu un assèchement semblable pour protéger un camping », renchérit un homme.

La réponse du ministère de l’Environnement

Au moment d’écrire ces lignes, le Ministère explique par échange de courriels avec le journal le Manic, avoir reçu un signalement le 20 juillet dernier concernant cet habitat naturel. « Une intervenante d’Urgence-Environnement s’est déplacée sur les lieux la journée et à la suite de ces constats. On sait que des travaux de remplacements de ponceau ont été réalisés par la municipalité de Ragueneau le

19 juillet dernier. Les faits recueillis lors de cette inspection sont en cours d’analyse, un processus distinct de celui d’une enquête en vue d’une poursuite pénale. Au terme de ces vérifications toujours en cours, et s’il conclut que des manquements à la Loi sur la qualité de l’environnement sont en cause dans cette situation, le Ministère n’hésitera pas à utiliser les recours à sa disposition conformément à sa directive sur le traitement des manquements », a écrit Mme Sophie Gauthier, relationniste de presse pour le ministère de l’Environnement.

