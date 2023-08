C’est un départ pour le Festival de la bière de la Côte-Nord

Le Festival de la bière de la Côte-Nord a lancé les festivités de sa 8e édition ce soir au parc des Pionniers de Baie-Comeau. Brasseurs, artistes, nouveautés et surprises sont au menu pour les 3, 4 et 5 août.

En plus des 17 représentants d’une microbrasserie, distillerie ou encore exposants alimentaires, un kiosque nommé Boire Côte-Nord est accessible aux festivaliers. Il s’agit d’un pavillon offrant tous les produits locaux de la Côte-Nord en plus de produits exclusifs.

« Des bières de microbrasseries qui ne sont pas présentes, mais qui nous ont fait parvenir de petits bijoux à venir déguster ici au kiosque », souligne Carl Beaulieu, président du comité organisateur.

Un kiosque de bières sans alcool et de mocktails est aussi disponible afin de faire découvrir plusieurs produits.

Stéphanie Gagné, coordinatrice de l’événement, précise que c’est plus de 45 bénévoles qui s’impliquent pour la tenue de cette fin de semaine.

En musique

Pour la portion spectacles, le festival ouvrira avec le groupe Hells Bells originaire de Charlevoix. Il rendra hommage au groupe rock AC/DC dès 19 h.

À 21 h 30, Andie Duquette et Jean Ravel offriront une revue musicale intitulée Rock Story mettant en scène les plus grands classiques du rock des années 70 et 80 depuis plus de 15 ans.

Les découvertes seront à l’honneur durant les trois prochains jours.