Un Festival qui dépasse les attentes

Du 1er au 6 août, le Festival Innu Nikamu a reçu des gens de tout horizon, avec un mixte d’artistes autochtones et allochtones. Il s’agit d’une édition inédite.

Le coordonnateur du Festival Innu Nikamu, Normand Junior Thirnish-Pilot a indiqué que « malgré plusieurs jours de pluie, d’averses et de vents, la 39e année du Festival Innu Nikamu a été un succès.

Le coordonnateur estime que 1800 passeports ont été vendus. Les soirées les plus achalandées sont associées aux soirées de Roxanne Bruneau et du groupe de musique des Gipsy King.

Monsieur Thirnish-Pilot souligne que le fait d’inviter les Gipsy Kings était un rêve d’un précédent coordonnateur du Festival, feu Réginald Vollant. « J’ai été honoré de pouvoir réaliser son rêve, car en réussissant à inviter Simple Plan à une édition ultérieure, il a réussi à nous donner la faculté de pouvoir rêver à notre tour et de réaliser nos rêves », a-t-il dit

Sécurité sur le site du Festival Innu Nikamu

La SPUM a ouvert 34 dossiers pour les jours de mardi à dimanche, ce qui est normal dit le directeur de la Sécurité Publique Uashat mak Mani-utenam, Raynald Malec.

M. Malec croit que c’est le plus beau Festival qu’il a eu en 23 ans de carrière. « On a vu une énorme différence au niveau des appels et des interventions. Au domaine policier, c’était le plus beau festival que j’ai participé, remarquable, il ne s’est rien passé », félicite le chef de la sécurité publique.

Déjà 2024

Le coordonnateur dit déjà organiser le 40e Festival Innu Nikamu. « On est entrain de prévoir les artistes autochtones, on essaie d’aller plus large et on vise les autochtones du monde tel que l’Amérique du sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et Hawaï. Et aussi on regarde qui on pourrait inviter comme artiste internationale et on se demande si on met le budget pour les inviter à Maliotenam », mentionne le coordonnateur. Il dit se baser aussi sur les commentaires de suggestions d’artistes venant des membres de la communauté.