Les vestiges d’un écrasement d’avion découverts au nord de Labrieville

29 ans plus tard, les vestiges d’un écrasement d’avion près du lac Boily à 166 km au nord de Labrieville (secteur libre) ont été découverts par un villégiateur. Non pas par pur hasard…

Benjamin Potvin, résident de Rimouski, se rend fréquemment à son chalet situé près du lac en question. Cette journée-là, le 23 juin, il discute avec ses voisins américains et un crash d’avion survenu dans le secteur refait surface dans la conversation.

« Ç’a piqué ma curiosité. J’ai fait mes recherches et j’ai trouvé des informations au Bureau de la sécurité des transports du Canada, dont le rapport d’enquête de l’accident. C’est là que j’ai pu obtenir les coordonnées géographiques de l’endroit de l’écrasement », raconte le jeune homme.

Il n’est pas question pour lui d’arrêter ses recherches tant qu’il ne se sera pas rendu sur les lieux exacts. Plus d’un mois plus tard, le 27 juillet, avec quelques personnes de son entourage, Benjamin Potvin parcourt la forêt et tombe finalement sur ce qu’il reste d’un avion écrasé.

Impressionné par sa découverte, le Rimouskois décide d’utiliser les réseaux sociaux pour en savoir plus sur l’identité des victimes, soit le pilote et le passager. « Grâce à ce que j’ai publié, j’ai retrouvé l’identité du passager qui, lui, est décédé », informe M. Potvin.

Des informations sont toujours manquantes en ce qui concerne le pilote qui, dans son cas, n’aurait pas perdu la vie lors de l’écrasement. « Il aurait 75 ans aujourd’hui et son nom de famille est Rivard », a appris le villégiateur qui a été contacté par plusieurs personnes à la suite de sa publication.

Le rapport d’enquête a fourni plusieurs éléments pour combler la curiosité de Benjamin Potvin. « Je sais quel tracé il a fait avant de s’écraser, les causes de l’accident, le type d’avion, ce genre d’informations », fait-il savoir.

Retour sur le 24 juillet 1994

Le 24 juillet 1994, l’avion a décollé du lac Boily avec un passager à bord pour un vol local selon les règles de vol à vue. Après le décollage, le pilote a réalisé que l’aéronef était trop bas pour franchir une colline qui se trouvait dans la trajectoire de montée. Il a alors amorcé un virage serré vers la droite et à basse altitude pour faire demi-tour et revenir amerrir.

« Pendant le virage, l’avion a piqué du nez, est descendu et a heurté le sol. Le pilote a subi des blessures graves tandis que le passager a subi des blessures mortelles ; l’avion a été détruit par l’incendie qui s’est déclaré après l’accident », apprend-on dans le rapport d’enquête publié en 1995.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a déterminé que l’hydravion n’a pas atteint les performances de décollage et de montée habituelles parce qu’il était trop chargé.

« Les performances de l’appareil ont été réduites à cause de la traînée produite par le canot pliant attaché au flotteur droit et possiblement à cause de courants d’air descendants », révèle-t-on.

Les personnes qui auraient des informations supplémentaires sur cet événement malheureux peuvent communiquer avec Benjamin Potvin via Facebook.

La plaque de l’avion fait partie des objets retrouvés sur les lieux. Photo Benjamin Potvin