Un record du nombre d’élèves internationaux au cégep de Baie-Comeau

Le cégep de Baie-Comeau est heureux d’accueillir dès aujourd’hui le plus grand nombre d’élèves de l’international enregistré à ce jour. L’établissement compte 187 étudiants qui arrivent d’outre-mer, dont 85 inscrits en première année.

Ce sont 740 élèves, en provenance des quatre coins du Québec et de l’international, qui entament leur année scolaire, soit 59 de plus que l’an passé à pareille date. Ces données seront officiellement confirmées à la date de la lecture ministérielle, le 20 septembre.

« Notre établissement a su se démarquer au cours des dernières années, notamment avec l’acquisition de nouvelles formations et par le dynamisme dont il fait preuve dans ses actions de communication et de recrutement », lance la directrice générale, Manon Couturier, emballée par cette croissance.

« Bien que notre cégep puisse être perçu comme éloigné et de petite taille, les étudiantes et étudiants découvrent à leur arrivée un endroit disposant d’installations à la fine pointe de la technologie, un endroit où il fait bon vivre permettant de s’épanouir pleinement. Nous nous affirmons comme un établissement de choix », ajoute-t-elle.

Du côté de la direction de la formation continue, ce sont 172 nouveaux étudiants de partout à travers la province qui débuteront une attestation d’études collégiales (AEC). Ce nombre s’ajoute aux 91 personnes qui poursuivront leur AEC en ligne.

Afin de souligner la rentrée, une journée spéciale et festive a été concoctée par l’équipe de la vie étudiante. Le mardi 22 août, entre 9 h et 14 h, il y aura de l’animation, un foodtruck, de la musique, une panoplie de jeux farfelus et bien plus encore.

Planification stratégique

Rappelons que la direction générale du cégep de Baie-Comeau a dévoilé le 14 août sa nouvelle planification stratégique 2023-2028. Cet outil aura pour but de donner le ton et ainsi orienter les actions de son organisation pour les cinq prochaines années.

« Parmi les éléments que l’on y retrouve, retenons que le cégep s’engage à valoriser la langue française, à contribuer au développement territorial, à être un leadeur en enseignement supérieur, à stimuler la recherche et l’innovation, et plus encore. Il est primordial que les actions d’une organisation soient en accord avec ses valeurs », exprime Manon Couturier.

« C’est pourquoi, au cégep de Baie-Comeau, la bienveillance, l’audace, l’inclusion, l’engagement et la collaboration seront au cœur des réalisations des prochaines années », poursuit cette dernière.

En marge de cette nouvelle planification stratégique, le cégep de Baie-Comeau dévoile son tout nouveau slogan : De loin, ton meilleur choix!