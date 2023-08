Le chemin Baie–Saint-Ludger en voie d’être réparé 

C’est d’une réfection en profondeur qu’a besoin le chemin Baie–Saint-Ludger à Pointe-aux-Outardes. L’instance municipale progresse dans ses démarches pour obtenir une subvention du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), ce qui permettra d’améliorer la chaussée sur une partie d’environ 1,5 à 2 kilomètres.

Comme le précise le maire Julien Normand, il s’agit d’un projet de longue haleine. « Le ministère des Transports a transféré des chemins aux municipalités en 1993 et nous n’avons pas les moyens de les entretenir. Il a donc mis en place le programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour nous aider financièrement », relate-t-il.

Plusieurs de ces routes existent dans les différentes municipalités du territoire, c’est pourquoi la MRC de Manicouagan a embauché une firme pour prioriser les projets à financer, à la demande du MTMD. « Cet inventaire a permis au chemin de Baie–Saint-Ludger de figurer parmi les routes à réparer en priorité à Pointe-aux-Outardes », confirme M. Normand.

Maintenant, la balle est dans le camp de la municipalité qui doit déterminer les coûts de la réfection du chemin. « Avec l’aide la FQM, nous avons octroyé des mandats d’études professionnels afin de finaliser les plans et devis et aller en appel d’offres », informe le maire de Pointe-aux-Outardes.

À la suite de cette démarche, l’instance municipale pourra déposer une demande d’aide financière au PAVL et « de bonnes chances » d’obtenir 2,4 M$ pour ce projet, selon l’élu. Quant à la municipalité, une somme de 400 000 $ a été réservée dans le plan triennal d’immobilisations pour 2024.

Si tout se déroule comme prévu, les travaux de réfection en profondeur de la chaussée se concrétiseront enfin au printemps prochain. En attendant, des ouvrages de réparation minime se réaliseront dans les prochaines semaines sur la rue Labrie et aussi sur le chemin Baie–Saint-Ludger. « On en fait chaque année », divulgue Julien Normand qui croit que la réfection à venir permettra aussi d’améliorer la Véloroute des Baleines et d’attirer davantage de cyclistes.