Une 2e Expédition des Premières Nations prometteuse

Du 30 janvier au 10 février 2024, la 2e édition de l’Expédition Prem1ères Nations verra 60 motoneigistes parcourir 3 250 km de Pessamit, sur la Côte-Nord, jusqu’à Wendake, dans la région de Québec. Encore une fois, l’événement prône la réconciliation des peuples en hommage à la disparition de Joyce Echaquan et d’autres femmes autochtones.

L’événement gagne en popularité, puisqu’il a reçu près de 380 demandes d’inscription. Les places sont limitées et seulement 60 personnes, autant des membres de diverses communautés autochtones que des allochtones, pourront vivre cette aventure de 12 jours à travers plusieurs régions du Québec.

« On prévoit que l’événement de 2024 sera plus festif et aura un esprit encore plus familial que l’an dernier, afin de maximiser la fraternité vers la guérison entre nos nations », mentionne un communiqué des l’organisation.

« Cette année, beaucoup de femmes participent. On rend hommage à Joyce Echaquan et aux autres femmes disparues au Canada. On est là pour travailler sur la réconciliation. C’est un travail de longue haleine », affirme l’instigateur de l’expédition, Christian Flamand. « La réconciliation est très fragile, il faut que tout le monde y mette du sien », ajoute Marielle Vachon, Cheffe de la communauté de Pessamit.

Ainsi les motoneigistes iront à la rencontres de différentes communautés, entre autres à Pessamit, Essipit, Mashteuiatsh, Mistissini, Maniwaki, La Tuque et Wendake, où ils prendront part au Carnaval de Québec. « On va être capable de toucher beaucoup plus de gens », affirme Christian Flamand.

Les participants de l’Expédition des Premières Nations, en 2023. Photo Christian Flamand

L’organisation peut maintenant compter sur la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) comme partenaire. Les participants de l’expédition parcourront les sentiers fédérés de motoneige pour la majorité du trajet (75% de l’expédition) et des parcours hors-pistes inédits. À chaque départ, la FCMQ aura le droit d’inscrire entre 20 et 30 participants qui pourront accompagner le groupe pour une étape.

La cinéaste innue Kim O’Bomsawin profitera de la tenue de l’événement pour tourner un film-documentaire sur le parcours de vie de Carol Dubé, veuf de Joyce Echaquan et membre du comité organisateur, ainsi que sur son expérience de l’an dernier, lors de la première édition d’Expédition Prem1ères Nations.

Rappelons que Joyce Echaquan est une femme atikamekw décédée ayant subi du racisme systémique et décédée dans des circonstances troubles à l’hôpital de Joliette, le 28 septembre 2020.