Les héritiers d’un Septilien devront verser 135 000 $ à son voisin

Les héritiers d’un Septilien et son fils devront verser plus de 135 000 $ à son voisin, après qu’un incendie dans sa remise se soit propagé au garage de ce dernier.

Un résident du secteur de Moisie a obtenu gain de cause dans une poursuite civile contre les héritiers de son voisin décédé et le fils de ce dernier.

Le poursuivant reprochait à son voisin d’avoir « toléré la présence de matières dangereuses inflammables, d’accélérants et d’un poêle à bois ne respectant pas les normes dans son garage », peut-on lire dans un jugement rendu le 28 juillet, par le juge Serge Francoeur.

On lui reproche aussi d’avoir toléré que son fils fasse l’utilisation du poêle non conforme et de l’avoir fait lui-même « tout en connaissant les dangers ».

Le 25 avril 2021, jour de l’incendie, c’est le fils du propriétaire des lieux qui a utilisé le poêle. Le feu s’est répandu jusqu’au garage du poursuivant et a causé sa perte.

L’enquête du Service incendie de la Ville de Sept-Îles est venue conclure que « l’origine de l’incendie est en provenance d’une cheminée non conforme ».

Le juge Francoeur a donc déterminé que la « responsabilité des défendeurs » était démontrée.

Les dommages en termes de perte de biens mobiliers ont été estimés à 66 996,29 $. À cela s’ajoutent les coûts de réparations du garage évalués à 66 857,97 $ et 1 300 $ pour « la perte de temps, des ennuis et inconvénients causés par l’incendie et les frais de transport encourus ».

Au total, les héritiers et le fils du voisin du poursuivant ont été condamnés à lui verser 135 154,26 $, en plus des intérêts à compter de l’envoi de la mise en demeure datant du 4 mai 2021.