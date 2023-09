La députée de Québec Solidaire, Ruba Ghazal, courtise Baie-Comeau

Alors qu’elle vise la position de co-porte-parole de son parti, la députée de Québec Solidaire (QS), Ruba Ghazal, fait une toute première visite sur la Côte-Nord le 7 septembre et va à la rencontre des organismes à Baie-Comeau.

« Nous avons rencontré le Regroupement des femmes. Puisque j’ai le dossier de la condition féminine et que je suis la critique du deuxième groupe d’opposition en matière de condition féminine, j’en profite pour voir comment ça se passe sur le terrain », indique d’entrée de jeu la députée.

Cette dernière a aussi discuté des enjeux locaux avec la Table régionale des organismes communautaires de la Côte-Nord.

« Pour qu’on puisse progresser à Québec Solidaire et nous développer, on a nos yeux et nos oreilles en attendant d’avoir nos députés », mentionne Ruba Ghazal, faisant référence aux militants et ex-candidats impliqués dans les régions. « Mais c’est fondamental de se déplacer, d’entendre la réalité et de voir comment ça se passe », poursuit-elle.

Après s’être arrêtée en Gaspésie, en Mauricie, en Outaouais ou encore au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la voilà sur la Côte-Nord en compagnie d’Audrey Givern-Héroux, ancienne candidate de QS dans René-Lévesque. « Audrey, qui est une excellente ambassadrice de la Côte-Nord », s’exclame Mme Ghazal.

Association locale

Le 1er octobre, une toute première association locale verra le jour dans le comté de René-Lévesque.

« C’est un projet qu’on met en branle tranquillement depuis les dernières élections. […] Le 1er octobre, je pourrai me réclamer officiellement porte-parole, si je suis élue évidement », se réjouit Audrey Givern-Héroux. « Ça va nous permettre d’une part de faire plus de mobilisation sur le terrain […] et d’autre part de faire le lien entre la région et l’Assemblée nationale », explique cette dernière.

La fonction de co-porte-parole de Québec Solidaire sera votée lors de leur congrès du 24 au 26 novembre.