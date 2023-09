Un athlète de Baie-Comeau nominé

L’athlète originaire de Baie-Comeau Zachary Lowe est en nomination dans la catégorie Athlète masculin de l’année (17 ans et moins) pour le Gala d’excellence de Volleyball Québec, le 23 septembre prochain.

La nouvelle a été une surprise totale pour Lowe, qui n’était pas au courant de la démarche.

« Je n’avais pas envoyé ma candidature, mais ma mère l’a fait sans me le dire. Quand j’ai été sélectionné, elle a reçu un courriel, mais elle ne me l’a pas dit, je l’ai appris quand j’ai vu la nouvelle sur les réseaux sociaux », révèle le joueur, qui opérait avec l’Essor de Québec l’année dernière, et qui partage son temps entre l’Essor et les Titans de Limoilou cette année.

Le choix parmi les trois joueurs nominés se fera le 23 septembre prochain lors du Gala d’excellence de Volleyball Québec, qui se déroulera à la Maison du loisir et du sport, à Montréal.

« J’ai quand même confiance en mes chances. J’ai parlé avec mon coach et avec mes coéquipiers et ils m’ont dit que j’avais une très bonne chance de gagner face aux deux autres. »

La catégorie Athlète masculin de l’année (17 ans et moins) est l’une des quinze catégories qui seront à l’honneur au Gala d’excellence.