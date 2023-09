Une nouvelle œuvre à la piscine St-Nom-de-Marie

Une nouvelle œuvre, appelée « Comme un poisson dans l’eau », est désormais visible à la piscine St-Nom-de-Marie, dans le secteur Marquette de Baie-Comeau.

La fresque, réalisée par l’artiste baie-comoise Marie-Claude Dubé, a été dévoilée mardi par la Ville de Baie-Comeau dans le cadre de la Semaine de la municipalité.

Le projet, qui a été rendu possible avec l’Entente de développement culturel de la Ville de Baie-Comeau et du ministère de la Culture et des communications, a pris place avec des jeunes du camp de jour de la ville, lors d’ateliers de médiation culturelle. Ces derniers « avaient pour but d’enseigner l’art abstrait aux jeunes, en échangeant avec une artiste professionnelle et de pouvoir expérimenter le tout », selon un communiqué émis par la Ville de Baie-Comeau.

« Ici, on sensibilise les enfants à diverses notions artistiques dans un cadre ludique et participatif et en plus, ils laissent un leg de cet apprentissage qui perdurera dans le temps. Cette œuvre collective embellira le lieu, certes, mais elle stimulera aussi le sentiment d’appartenance et de fierté de tous les participants », explique l’agente de développement culturel Marika Savoie-Trudel.