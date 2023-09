La Coopérative Gaïa fêtera ses 15 ans

La coopérative de solidarité Gaïa a déjà 15 années d’existence. Pour l’occasion, une fête incluant visites, olympiades, souper et spectacle sera offerte aux convives qui sont membres.

« La coopérative Gaïa nous produit des légumes bio locaux en région nordique, donc on veut vraiment souligner ça », explique Émilie Schwartz, membre du CA de la coopérative Gaïa de Pointe-aux-Outardes.

L’événement qui est déjà complet prouve l’importance de la coopérative agricole et le lien d’attachement avec la communauté.

Mme Schwartz précise que quelques billets pourront peut-être être ajoutés pour la soirée compte tenu de la demande des personnes intéressées.

Depuis les 15 dernières années

Depuis 15 ans, il y a eu plusieurs projets qui sont nés et les paniers de légumes sont passés d’un petit nombre à plus de 150 cette année.

« Dans la coopérative, nous avons des partenariats avec plusieurs producteurs locaux. Dans nos paniers, les membres peuvent retrouvés à titre d’exemple des fraises ou des camerises et ça, ce n’est pas nous qui les produisons », souligne Mme Schwartz.

Du pain, des œufs et du poulet peuvent même faire partie des produits sélectionnés chaque semaine pour une durée de 15 semaines annuellement.

Il est aussi possible de profiter des produits de la Ferme Maraîchère qui sont maintenant dans plus de huit entreprises dans la Manicouagan.

Les entreprises peuvent faire profiter à leurs employés les produits locaux grâce aux paniers corporatifs.

De plus, la coop offre des activités et des ateliers en plus de proposer des services d’aménagements comestibles.