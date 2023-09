La place publique prête au printemps 2024 ?

Quelques travaux et finitions obligent la Ville de Baie-Comeau à reporter l’inauguration du nouvel aménagement de la place publique dans le centre-ville du secteur Mingan au printemps 2024.

Le maire de la Ville de Baie-Comeau, Michel Desbiens, explique qu’il reste des travaux à compléter à l’intérieur, du raccordement électrique à faire avec Hydro-Québec et la pelouse n’est pas tout à fait terminée.

« Si on l’utilise tout de suite, ce n’est pas garanti que la pelouse dure», mentionne-t-il. « Pour toutes ces raisons, on en a discuté avec le conseil municipal. À moins de changements, on va sûrement attendre au printemps prochain pour faire l’inauguration », précise M. Desbiens.

Les citoyens devront donc patienter encore quelques mois, si le projet n’est pas totalement prêt comme prévu cet automne. En contrepartie, le directeur général de la ville, François Corriveau affirme : « On est à l’intérieur du budget autorisé, avec le règlement d’emprunt qui avait été prévu. »

Notons que l’aménagement d’une place publique au coût de 2,3 M$ doit constituer un élément clé de la revitalisation du centre-ville du Plateau.