Des drag queens performeront à l’Ouvre-Boîte culturel

Il sera possible d’assister à deux soirées de drag queens à l’Ouvre-boîte culturel les 29 et 30 septembre prochains, à la salle l’Alternative.

Les spectacles, qui commenceront à 20 h, verront trois drag queens se présenter sur scène, soit Aliss Love, Suzie Slim et Mister Boogie.

Les performances ultra colorées et captivantes des drag queens promettent d’être sensationnelles, selon l’organisme culturel.

Aliss Love Sorcière de Limoilou va enchanter les sens avec son maquillage ténébreux et ses numéros théâtraux, Suzie Slim est la reine adorable, aguichante et sensuelle avec un grand cœur qui fera chavirer votre âme et Mister Boogie fera éclater de rire avec son humour flamboyant et des surprises à n’en plus finir.

” Ne manquez pas cette occasion de plonger dans un monde de paillettes, de talent époustouflant et de célébration de soi “, affirme l’équipe de l’Ouvre-Boîte culturel.