(PHOTOS) La piste cyclable de Manic-1 : un projet de 1 835 000 $

L’inauguration de la piste cyclable de Manic-1 sur la rue McCormick s’est inaugurée devant partenaires et médias le 26 septembre. Un projet d’une valeur de 1 835 000 $ est la continuation de l’organisme à but non lucratif qui souhaite s’étendre jusqu’à Kegaska.

M. Denis Villeneuve, directeur général de la Corporation Véloroute des Baleines était heureux de pouvoir enfin inaugurer le secteur attendu par les cyclistes baie-comois.

« Une piste qui permet maintenant d’éviter de monter dans la côte sur la route 138, un endroit extrêmement dangereux puisqu’il y a très peu d’accotements », explique M. Villeneuve lors du dévoilement officiel.

Le secteur dangereux a entre autres couté la vie à Alice Cloutier, une jeune cycliste de 18 ans en 2009 sur le boulevard Laflèche. « La piste cyclable permettant maintenant aux cyclistes d’éviter la montée de la dangereuse cote de Manic 1 », précise M. Villeneuve.

Il s’agit du troisième projet piloté par l’organisme Véloroute des Baleines depuis 2017. Une partie de la piste cyclable aux Bergeronnes a été modifiée par sécurité et la piste qui relie Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel est les autres aménagements qui ont été faits dans les six dernières années afin de totaliser 3,5 millions de dollars jusqu’à maintenant.

La piste du secteur Manic-1 se situe sur la rue McCormick à Baie-Comeau. Elle est asphaltée de 1,9 kilomètre de long sur trois mètres de largeur.