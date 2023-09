Un avenir prometteur pour le quai rénové de Forestville

C’est à la mi-octobre que le chantier de la réfection majeure du quai de Forestville sera démantelé. Après 11,7 M$ d’investissements et 6 mois de travaux, l’infrastructure maritime pourra de nouveau être en opération et voir grand pour son avenir.

« La rénovation a créé quelques inconvénients, n’étant pas possible de l’utiliser pendant plusieurs mois. Il n’en reste pas moins que là, on aura un quai en bonne forme et rénové, ce qui nous permettra de penser au développement des affaires pour Forestville et l’ensemble de la MRC », témoigne la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

Celle-ci pense entre autres au futur service de traversier qui reliera Rimouski et Forestville. « Le projet est toujours d’actualité », assure-t-elle en espérant que l’année 2024 sera la bonne.

D’autres projets de développement en lien avec l’infrastructure maritime sont également dans les cartons

de la municipalité pour qui le quai a une grande incidence sur l’économie.

« Son utilisation est de très grande importance. C’est un levier de développement économique. Rappelons-nous le sable et le gravier de Forestville qui sont en très grande quantité et ont une très belle qualité. Le quai sert donc au Groupe Riverin Maritime qui fait le transport du sable vers les bétonnières du Québec », poursuit l’élue.

Consciente des enjeux qu’a posés ce chantier d’envergure pour ses utilisateurs, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, rappelle la nécessité de procéder à de tels travaux.

« À toutes fins pratiques, on a reconstruit le quai. C’est une infrastructure qui avait beaucoup d’âges, plus de 75 ans, donc qui avait vraiment besoin d’une cure de rajeunissement », affirme-t-elle.

Un investissement profitable

Les 11,7 M$ qu’ont coûté les travaux de réfection du quai ne sont pas une dépense aux yeux de la mairesse. « Il faut voir ça comme un investissement vers l’avenir, dans notre développement économique. »

Forestville n’a pas financé seule cette cure de rajeunissement. Des partenaires financiers sont venus se greffer au projet, dont la part municipale s’élève aujourd’hui à 40 % des coûts totaux. Les 60 % restants consistent en des subventions obtenues des deux paliers de gouvernement ainsi que de la MRC de la Haute-Côte-Nord.

« C’est une contribution exceptionnelle au niveau de tous les programmes de tous les paliers de gouvernement », se réjouit Mme Anctil.

Comme sur des roulettes

L’élue forestvilloise est également éblouie par l’efficacité et le savoir-faire de l’entreprise baie-comoise R&G St-Laurent qui a géré le chantier et procédé aux travaux. « Ça s’est très bien déroulé. On a un avis très favorable à donner à l’entreprise experte dans le domaine. Ça s’est déroulé de façon exemplaire », résume-t-elle.

La firme spécialisée dans les travaux de génie civil n’en état pas à ses premiers ouvrages de quai. « On a déjà travaillé sur le quai à Baie-Comeau », dévoile Erika Tremblay, chargée de projet chez R&G St-Laurent, confirmant que de plus gros contrats ont déjà été effectués dans le passé.

Les travaux se sont déroulés dans le respect des échéanciers ainsi que du montage financier « tout en créant le moins possible d’inconvénients sur le quai et sur le bruit », selon Micheline Anctil.

« Ils ont travaillé les fins de semaine. Ils ont appliqué les normes environnementales pour le respect des mammifères marins. On est très satisfaits », ajoute la porte-parole du conseil municipal.

Selon la chargée de projet, la réalisation du projet a été un succès sur toute la ligne. Petit ombrage au tableau : une surprise dans les fonds marins.

« Le mur est du quai existant, la partie qu’on ne pouvait pas voir, qui était dans le fond marin, on s’est rendu compte que la palplanche était un peu croche. Ça nous a nui à certains endroits. On a fait des

modifications et après tout a bien été », raconte Mme Tremblay, qui s’attend à fermer le chantier à la mi-octobre.

Plus précisément, les travaux consistaient en le démantèlement des équipements du quai et l’installation d’un nouveau mur de palplanche devant l’ancien mur du quai.

En date du 20 septembre, « on est rendu au couronnement, la partie de béton qui fermer la structure. Ensuite, on va installer les échelles et les bornes d’amarrage. Les défenses existantes, on va les remettre en place et on va faire le remblai du quai puisqu’on avait dû défaire la structure un petit peu », fait savoir la technicienne en génie civil originaire de Baie-Comeau.

Phase 2

Cette réfection majeure du quai ne met pas fin à tous les travaux qui sont nécessaires pour rendre l’infrastructure optimale. « C’était la phase 1. Oui, notre quai est rénové de façon exemplaire. Maintenant, dans la phase 2, on est en pourparlers à l’heure actuelle », divulgue Mme Anctil.

Effectivement, le bétonnage du tablier est à faire et il n’était pas compris dans la première partie

des travaux. Cette deuxième phase sera réalisée cet automne ou au printemps prochain et les coûts pourraient avoisiner le million de dollars.

« On a choisi le béton plutôt que l’asphalte puisque c’est ce qui a été recommandé par nos ingénieurs et nos surveillants pour avoir une meilleure qualité et une espérance de vie beaucoup plus grande », explique la mairesse ajoutant que le tablier doit absolument être bétonné pour une question d’usage, afin d’éviter la contamination et assurer une solidité au quai.