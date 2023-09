(PHOTOS) La construction de la Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau avance

La construction de la Maison des aînés et alternative (MDA MA) de Baie-Comeau avance et les instances impliquées dans le projet se réjouissent de la possible ouverture en 2024.

C’est pourquoi en ce 29 septembre, les médias et les élus ont été invités à visiter ce grand chantier de 55,9 M$.

Ce sont entre 60 et 90 personnes chaque jour qui se relaient le travail sur le chantier de la future MDA MA de Baie-Comeau. L’établissement sera conçu pour offrir 48 places additionnelles aux services d’hébergement déjà en place à Baie-Comeau.

« Nos aînés méritent un endroit comme celui-là », s’exclame le député de René-Lévesque, Yves Montigny, heureux de constater l’avancement du projet.

« Dès qu’on aura la livraison, on peut prévoir de 8 à 12 semaines pour activer la mise en place », indique Nathalie Castilloux, présidente-directrice générale adjointe au CISSS de la Côte-Nord. Cette période servira à faire les ajustements nécessaires pour une ouverture optimale de l’endroit. La « livraison » signifie la fin des travaux.

Steve Anglehart, directeur exécutif de projet pour la Société québécoise des infrastructures (SQI) précise qu’il n’y a aucun dépassement de coût. De plus, la MDA MA de Baie-Comeau a une particularité dans sa construction, soit la grande présence de bois pour bien représenter la Côte-Nord.

Milieu de vie

Mme Castilloux rappelle que la Maison des aînés et alternative se veut « une nouvelle vision des CHSLD ».

« On veut que ça devienne un milieu de vie pour nos résidents », ajoute-t-elle. Il y aura quatre unités de vie et dans chacune d’entre elles, il y aura une cuisine et un endroit de rassemblement.

« Non seulement les gens ont leur endroit individuel, avec leur intimité, mais ils ont des zones pour socialiser, pour rencontrer des amis, pour être avec des résidents et échanger ensemble », souligne le député.