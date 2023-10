Il est possible de prendre rendez-vous à la clinique-école du cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau souhaite mettre de l’avant son service de clinique-école, L’avant-garde, qui offre des services de soins de santé à la communauté du cégep et à la population générale.

Le service est en place depuis 2019 et vient d’ajouter à l’offre des autres cliniques et des centres de santé et de services sociaux de la région. L’objectif de la clinique-école est d’offrir un moyen simple et rapide d’accéder à des soins de base tout à fait gratuitement.

Cela se fait sous la supervision du personnel enseignant du programme de Soins infirmiers, en collaboration avec l’infirmière clinicienne du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Le Cégep rappelle donc qu’il est possible de prendre rendez-vous pour des prises de sang, pour la prise de tension artérielle, pour un lavage d’oreilles, pour le suivi de pansements, le retrait d’agrafes ou de point de suture, et plus encore.

Au début de chaque session, l’horaire est déterminé pour la session. Cet automne, la clinique-école est ouverte les lundis et les mercredis entre 8 h et 16 h.