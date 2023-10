Guy Côté élu maire de Godbout

Guy Côté a remporté l’élection partielle de Godbout qui a eu lieu le 1er octobre. Il sera déclaré nouveau maire de la municipalité si les résultats ne sont pas contestés durant les prochains jours.

M. Côté a obtenu le plus grand nombre de votes, soit 89 contre son opposant, Alain Labrie, qui en a eu 66. Il l’emporte donc avec 23 votes de majorité.

« Les résultats sont toujours sujets à contestation pendant quatre jours. Je ne peux donc proclamer personne gagnant avant quatre jours », explique René Poulin, président d’élection pour la municipalité de Godbout.

Rappelons que Guy Côté était jusqu’à tout récemment conseiller municipal de Godbout et Alain Labrie y a déjà été maire de 2009 à 2013. Le poste de maire est vacant depuis la démission de l’ancien premier magistrat, Jean-Yves Bouffard, le 31 mai. Puisque son départ est survenu plus d’un an avant les élections municipales générales, qui se tiendront en novembre 2025, une élection partielle dans la municipalité était obligatoire.

Les citoyens de Godbout ont aussi été appelés à voter pour compléter le conseil municipal de Godbout, laissé vacant par Guy Côté. C’est Éric Larocque qui occupera le siège de conseiller du district 2.

Ce dernier a remporté contre Dany Larocque avec 83 votes de majorité. Éric Larocque a obtenu 116 voies contre 33 pour son opposant.

Ce sont 288 électeurs qui étaient inscrits à Godbout pour l’élection partielle du 1er octobre. Sur ce nombre, 155 citoyens ont voté, par anticipation et dimanche dernier. Tous les bulletins se sont avérés valides pour le vote du maire. En revanche, six bulletins ont été rejetés dans le vote du poste de conseiller, ce qui équivaut à 149 bulletins valides.