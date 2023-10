Recycler et donner pour les soins de santé régionaux

Permettre à la population de recycler tout en contribuant aux soins de santé et aux services sociaux de la région, voilà les objectifs du partenariat entre la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM) et AIM Recyclage Manicouagan.

Désormais, la population manicoise aura son propre Recyclo-Don. Les citoyens sont invités à venir vendre leurs différents métaux tels que des électroménagers, des vélos, des souffleuses, des batteries de voiture, pour que 100 % des profits amassés lors du recyclage de ces objets soient remis à la Fondation SSSM.

« Avec la fin de la chasse et le grand ménage des garages et des chalets, plusieurs personnes se demandent quoi faire avec leurs objets en métal. À l’aide de ce partenariat, nous voulons leur offrir une bonne solution pour l’environnement, mais également pour contribuer aux soins de santé et aux services sociaux ici même dans notre région » exprime Chantal Asselin, directrice générale par intérim à la Fondation SSSM.

Le mouvement Recyclo-Don

Le Recyclo-Don est une initiative des AIM Recyclage du Québec. Ce mouvement a pour but de renforcer la présence des différents AIM Recyclage au sein des communautés locales et de redonner à ceux qui en ont besoin.

En mai dernier, le projet a pris son envol à Matane. Le site AIM Recyclage Matane a été le premier à s’impliquer au Québec. Depuis, plusieurs sites leur emboitent le pas .

«Nous sommes ravis d’annoncer le lancement du Recyclo-Don chez AIM Recyclage Manicouagan. Notre équipe est enthousiaste à l’idée de travailler en collaboration avec la communauté locale pour apporter son soutien à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan », mentionne Guylaine Fournier, directrice du site AIM Recyclage Manicouagan.