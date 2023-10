La traverse entre Matane et la Côte-Nord devrait être gratuite, dit Pascal Bérubé

La gratuité de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout devrait être envisagée selon le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé : « C’est notre unique lien direct vers la Côte-Nord. »

Ce dernier a fait une demande d’accès à l’information à la Société des traversiers du Québec (STQ) cette année pour cinq sujets concernant le traversier entre Matane et la Côte-Nord. Le premier d’entre eux concerne la gratuité de la traversée d’une région à l’autre.

« Ça repose sur de nombreuses discussions avec mes concitoyens qui suivent l’actualité et qui se disent : pour les ponts au Québec, on ne paie pas, on paie collectivement. Donc, pourquoi notre unique lien, il faudrait le payer », explique le député.

« C’est un lien essentiel et vital pour nos économies », poursuit-il.

La STQ répond n’avoir aucun document, étude ou correspondance envisageant l’éventuelle gratuité pour les usagers du service. C’est pourquoi M. Bérubé veut lancer le débat et en faire la demande à la STQ et au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

« À partir du moment où la Coalition avenir Québec est prête à investir des milliards de dollars pour un 3e lien […], elle devrait envisager de rendre gratuit notre unique lien », soutient Pascal Bérubé.

Pour lui, « c’est une question de principe » et une solution avantageuse pour les citoyens désirant se déplacer d’une rive à l’autre.

Toujours des problèmes

Le député se désole de constater que le traversier F.-A.-Gauthier, cumule les problèmes et les bris depuis bien des années.

« Il nous a coûté cher collectivement, aussi parce que quand il ne réussissait pas à traverser pour des raisons mécaniques, le coût à payer pour les concitoyens était cher », lance M. Bérubé, précisant que d’emprunter la route par Québec n’est pas sans frais.

Concernant sa démarche, le député indique : « J’espère que je vais pouvoir compter sur l’appui des députés de la CAQ de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. »

« Pour être totalement bons joueurs, les libéraux l’an dernier avaient fait une sortie sur la gratuité des traversiers. Mais, ils les avaient tous identifiés, sauf Matane-Baie-Comeau-Godbout. Je ne sais pas pourquoi! Ils avaient évalué ça à 20 M$. Mais est-ce que c’est chacune des traverses moins [la nôtre], je ne sais pas », conclut-il.