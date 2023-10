Le Café-Santé pour plus de soins

La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM) et le Manoir du Café ont annoncé s’associer afin d’offrir un nouveau mélange de café au bénéfice de la Fondation : le Café-Santé.

« Merci à Jérôme et toute son équipe de nous avoir accueillis dans leurs installations afin de participer au processus de conception du produit. Cette collaboration répond à l’un de nos objectifs, c’est-à-dire amasser des dons pour la santé tout en mettant en lumière des entreprises de la région », précise Chantal Asselin directrice générale par intérim de la Fondation.

Le Café-Santé est un mélange de torréfaction brune provenant de l’Amérique du Sud et centrale. Il fera partie de la collection permanente en ligne sur le site web du Manoir du Café. Pour chaque sac de 400 g vendu, le Manoir du Café s’engage à remettre 5 $ pour les soins de santé et les services sociaux régionaux.

C’est grâce à la générosité des donateurs que la réalisation de projets dans divers champs d’action de la Fondation est possible. Sa mission première est de recueillir des fonds visant à soutenir financièrement le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord afin d’améliorer l’accessibilité et la dispensation des soins et services offerts à la population.