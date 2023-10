Rendez-vous matinal au Centre des arts

L’École de musique Côte-Nord débutera cette année académique en présentant la première Matinée musicale qui aura lieu le dimanche 29 octobre au Centre des arts de Baie-Comeau.

Cet événement, premier de la série de concerts qu’offre l’École de musique Côte-Nord, commencera avec les élèves de la classe d’éveil musical et de chant de Nicole Champagne.

Les élèves auront l’occasion de présenter le fruit de leurs efforts devant un public qui aura le privilège d’assister à un spectacle riche en émotion et en style. Du classique à la pop, de la folk aux pièces enfantines, il y en aura pour tous les goûts.

D’abord, les enfants de 3 jusqu’à 13 ans vous enchanteront avec Le bonhomme Citrouille et La sorcière Tikipik et certains profiteront même de l’occasion pour se déguiser. Ensuite, le spectacle se poursuivra avec des pièces instrumentales en solo ou en duo avec leur professeur.

Valses, menuets, danses, thèmes de symphonies ainsi que des petites mélodies seront présentés pour le plus grand plaisir du public. Pour ce faire, piano, chant, violon, alto, violoncelle et guitare seront à l’honneur

Une collaboration avec l’Orchestre à cordes

Depuis leurs débuts, l’École de musique et l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau maintiennent des liens très serrés. La professeure de cordes de l’École de musique Côte-Nord, Jasmine Perron, prépare également la relève de l’Orchestre à cordes qui saura vous charmer avec des airs agréables et divertissants.

L’orchestre préparatoire et le chant chorale vous présenteront également plusieurs numéros de groupes.

Rappelons que l’École de musique Côte-Nord est un organisme sans but lucratif qui doit faire appel à la générosité de la population pour l’aider à soutenir son succès. De plus, elle est aussi reconnue comme organisme de bienfaisance et de charité.