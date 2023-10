Vaccination contre la grippe et la COVID-19: un million de rendez-vous, annonce Dubé

Les Québécois sont nombreux à prendre rendez-vous pour se faire vacciner avant la saison froide, plus propice à la transmission de virus respiratoires.

«Nous avons franchi le cap du million de [rendez-vous] pour la vaccination contre la grippe et la COVID-19», a indiqué dans un gazouillis sur X (anciennement Twitter), le ministre de la Santé, Christian Dubé samedi.

«Nous observons une tendance positive pour agir davantage en prévention, continuons en ce sens en prenant [rendez-vous] pour [nous] faire vacciner si ce n’est pas déjà fait», a-t-il souligné.

Plus tard, le ministère de la Santé et des services sociaux a précisé à La Presse Canadiennes les données du ministre Dubé. Ainsi, le nombre total de rendez-vous s’élève à 1 063 163 en date de vendredi en fin d’après-midi. Sur ce nombre, plus de 600 000 avaient été pris pour le vaccin contre la COVID et l’influenza. Plus de 195 500 personnes ont pris rendez-vous pour recevoir seulement le vaccin contre la COVID-19 et plus de 227 000 ont choisi de se faire vacciner contre l’influenza.

Depuis le début de la campagne automnale, près de 600 000 vaccins ont été administrés.

Les citoyens peuvent prendre rendez-vous sur le site web de Clic Santé. Il est possible de recevoir le vaccin contre l’influenza et le vaccin contre la COVID-19 au cours de la même séance de vaccination.

Ces vaccins sont offerts gratuitement non seulement aux personnes les plus vulnérables, mais aussi à la population en générale depuis le 10 octobre.

C’est le Directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, qui l’avait annoncé en conférence de presse quelques jours plus tôt.

Il avait précisé que les groupes plus vulnérables de développer des complications de l’influenza ou de la COVID-19 sont les personnes âgées de plus de 60 ans, les femmes enceintes, les personnes immunosupprimées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes vivant sous le même toit ou aidants naturels des groupes mentionnés, en plus des travailleurs de la santé.

Les personnes âgées de 6 mois et plus qui le désirent, mais qui ne font pas partie des groupes ciblés pourront aussi recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19.

Le vaccin contre les infections à pneumocoque est également offert à certains groupes de la population.

Le gouvernement du Québec a prévu quelque 150 points de service pour la vaccination, mais il ne prévoyait pas recréer des sites massifs comme on l’avait fait au Stade olympique de Montréal au pire de la pandémie de COVID-19. Il sera aussi possible d’obtenir les deux vaccins dans des pharmacies.

Le lancement de cette campagne coïncide avec l’arrivée de nouveaux vaccins mis au point pour contrer les multiples variants de la COVID-19, dont le sous-variant XBB.1.5 qui est en forte progression. Le dernier vaccin Moderna est parmi ceux-ci et le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, qui a obtenu le feu vert de Santé Canada, doit aussi être rendu disponible.

La campagne de vaccination sera entièrement financée à partir de l’enveloppe de 270 millions $ mise de côté dans le dernier budget du gouvernement du Québec spécifiquement pour mener des campagnes de vaccination.