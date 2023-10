Le Drakkar revient de l’arrière à Rimouski

En retard 3-1 en fin de deuxième période, le Drakkar a marqué 5 buts sans riposte pour prendre la mesure de l’Océanic au Colisée Financière SunLife au compte de 6-3. Les Nord-Côtiers conservent ainsi le premier rang au classement général de la LHJMQ.

Malgré le pointage final, Baie-Comeau n’a pas connu une sortie facile pour autant. Les nombreuses infractions commises par le Drakkar au cours de la première moitié de la rencontre l’ont empêché de prendre du rythme et d’imposer son plan de match. Après avoir déserté le banc des punitions, n’écopant que d’une seule pénalité en deuxième portion, les hommes de Jean-François Grégoire ont pu se démarquer davantage.

Au cours des 28 premières minutes de jeu, Émile Chouinard a écopé de trois pénalités mineures. De son côté, Isaac Dufort a été expulsé du match pour mise en échec par-derrière, en plus d’avoir reçu une pénalité majeure.

Malgré tout, Baie-Comeau a su s’ajuster et apporter les correctifs nécessaires pour s’imposer et amener son adversaire dans les câbles pour porter le coup final; une chose que les bonnes équipes doivent être en mesure de faire.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau au même endroit demain après-midi.

Sommaire de la rencontre

L’Océanic prend les devants par deux après vingt minutes de jeu. Presque arrivé à la mi-période, Niks Fenenko voit Alexandre Blais lui soutirer la rondelle à la ligne bleue de l’Océanic et les locaux profitent du surnombre qui suit. Dominic Pilotte marque sur le retour de lancer de Quinn Kennedy, déjà un 8e cette saison pour la recrue.

Au cours de la pénalité de cinq minutes décernée à Isaac Dufort, Rimouski ne rate pas l’occasion. La passe au filet d’Alexandre Blais dévie sur Anthony Lavoie et se retrouve dans le filet.

La première réplique baie-comoise survient en deuxième. Justin Gill est stoppé par Vincent Filion alors qu’il tentait le tourniquet de l’arrière du filet, mais il parvient à enfiler l’aiguille en s’emparant de son propre retour.

Rimouski reprend une avance de deux buts peu après. Quinn Kennedy marque en avantage numérique sur un superbe tir dans la partie supérieure côté bouclier.

Les Nord-Côtiers profitent également d’une attaque massive avant la fin du deuxième engagement. Justin Poirier réussit à trouver une brèche sous le bras gauche du gardien rimouskois. Il atteignait ainsi le plateau des dix buts cette saison.

Baie-Comeau amorce la troisième sur les chapeaux de roues et frappe deux fois dès les premières minutes pour égaliser, puis prendre les devants pour la première fois de la rencontre.

À 1:50, repéré par Justin Gill, Niks Fenenko a beaucoup d’espace pour décocher un puissant tir des poignets voilé qui trouve le fond du filet; un troisième but en quatre sorties pour le défenseur letton. Exactement vingt secondes plus tard, Jabez Seymour sort rapidement des blocs après une mise au jeu à la droite de Vincent Filion et il marque en sautant sur une rondelle que personne ne semblait vouloir saisir.

Malgré des attaques soutenues de l’Océanic dans les dernières minutes de l’engagement final, Baie-Comeau tient le coup et marque deux fois avant la fin du match. Justin Gill marque dans une cage déserte et Matyas Melovsky profite du découragement de ses rivaux en marquant d’un tir du haut de l’enclave douze secondes plus tard.

En bref

Ayant récolté une aide sur le premier filet du Drakkar, Jules Boilard a réussi un premier point à ses huit dernières sorties. De son côté, Justin Gill a noirci la feuille de pointage pour une septième rencontre consécutive; une séquence au cours de laquelle il revendique 15 points.