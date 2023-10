Encore un autre report pour les traversées entre Rimouski et Forestville

Les utilisateurs de la traverse reliant Rimouski et Forestville devront être patients. Le service a une fois de plus été reporté, ce qui rallonge le délai des premières traversées à 2025.

C’est ce que la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF) ont dévoilé de concert le 30 octobre. La faute de ce troisième report revient à « des contraintes logistiques ».

Ces contraintes ne sont pas surmontables pour le moment, selon les deux entités économiques qui planchent sur le dossier depuis plus d’un an. Elles ont même créé la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville, un organisme à but non lucratif, qui piloterait le service de traverse.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, avait confirmé avant la saison estivale qu’il n’y aurait pas de traversées effectuées cette année, notamment en raison des travaux de réfection du quai de sa localité et d’une entente qui restait à ficeler avec l’armateur sélectionné.