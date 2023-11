Enfin de l’eau à Pointe-aux-Outardes dans le secteur Les Buissons

Après deux semaines difficiles pour plusieurs citoyens, les problèmes d’eau dans le secteur Les Buissons à Pointe-aux-Outardes semblent réglés, indique le maire Julien Normand.

« À l’Action de grâce, on a eu des coupures électriques sur le réseau d’Hydro-Québec. À la suite de ça, on a commencé à avoir des troubles d’intermittence de pression d’eau », explique tout d’abord le maire.

Pointe-aux-Outardes possède deux stations de pompage, une à l’extrémité de la pointe et une pour la partie de Les Buissons. Après des vérifications de la part d’Hydro-Québec, force est de constater que le problème perdurait.

M. Normand explique que beaucoup de tests ont été réalisés au courant de la première semaine, pour finalement déterminer la cause du problème. Les variateurs de fréquence « qui contrôlent la vitesse du moteur en fonction de la pression qui est demandée » faisaient défaut.

Les deux semaines n’auront pas été de tout repos pour les employés de la municipalité. « On a été obligé de faire du délestage la nuit », raconte-t-il.

« Aux premières heures du matin, ceux qui se lèvent très tôt ont manqué de pression. Il fallait régulièrement être dans le bâtiment pour remettre en fonction la pression et corriger le travail que le variateur ne faisait pas », ajoute-t-il.

« Le problème venait principalement des variateurs. Ce sont quand même de grosses pièces, on parle de 5 000 à 6 000 $ chacune et on en a deux », poursuit-il.

La municipalité s’est dotée de nouvelles pièces et a procédé à l’installation de la première pièce le 30 octobre. « Depuis, on n’a pas eu d’autres variations, ça reste stable », mentionne le maire.