Une fébrilité palpable pour le hockey senior à Baie-Comeau

La première partie à Havre-Saint-Pierre aura servi de pratique à l’équipe senior AA de Baie-Comeau, Les Pionniers, remarque son directeur général et joueur, Jean-François Landry. Malgré cette défaite, il y voit un engouement monstre pour la partie à Baie-Comeau le 4 novembre.

« On est vraiment fébriles, on a hâte que le premier match à Baie-Comeau arrive. Ça fait longtemps qu’on l’attend », lance d’emblée Jean-François Landry.

Ce dernier ne cache en rien son excitation face à une partie qui compte et qui selon lui, devrait attirer bien des partisans. « Ça motive, mais c’est certain qu’il y a une pression supplémentaire quand tu vois que c’est plein », admet celui qui se fait accoster pratiquement tous les jours par des proches à ce sujet.

C’est en raison d’un manque de pratique que les Pionniers n’ont pas démontré une parfaite cohésion sur la glace à Havre-Saint-Pierre. La première période a d’ailleurs été plutôt difficile pour les joueurs, mais Jean-François Landry y voyait déjà une amélioration à la troisième période.

« Là, on a recommencé à pratiquer, pour justement que les trios prennent une chimie. Ce sont presque tous des gens qui n’ont jamais joué ensemble », soutient-il. En revanche, selon lui, tous les ingrédients sont là pour profiter d’une belle saison.

Mises en échec

« Ce sont deux hockeys totalement différents le junior majeur et le senior. Je pense que les deux se complètent », note M. Landry concernant l’offre de hockey de Baie-Comeau.

D’ailleurs, à quoi doivent s’attendre les spectateurs ? À cela, voici ce que le principal intéressé répond : « C’est du hockey senior, c’est moins structuré comme le junior majeur. Il y a plus d’échauffourées, si je peux dire, comme des petites mêlées à chaque sifflet ou les bonnes mises en échec. »

« Il y a plein de petites facettes comme ça qui font que le jeu est différent », remarque-t-il. Malgré que ce soit toujours physique et que ça « frappe autant », il ne faut plus s’attendre à y voir autant de bagarreurs.

« Ça a changé, il n’y a plus de bagarreurs qui sont là juste pour ça », précise M. Landry, qui croit que le spectacle vaut tout de même le détour.

Billetterie et nourriture

Les billets se vendent maintenant comme pour le Drakkar de Baie-Comeau, soit en ligne, par téléphone ou directement à la billetterie du Centre Henry-Leonard. De plus, afin d’éviter les files interminables déjà vues par le passé, les sièges seront attitrés.

« On est rendu, je crois, à un peu plus de 1 000 billets de vendus », mentionne M. Landry qui s’attend à voir une hausse d’achats les jours précédant la partie. Attention cependant aux retardataires ! Il faudra prévoir arriver au moins deux heures avant le début de la partie pour acheter un billet à la porte, sans quoi il en coûtera 2 $ de plus.

Les bars du Centre Henry-Leonard seront ouverts, mais pas les restaurants. Il y a une entente avec Pizza Salvatore, qui aura son stand sur place, tout comme la distillerie Québec North Shore. Pour cela, il faudra prévoir de l’argent comptant, tout comme pour la boutique de l’équipe.

Ne manquez pas le cahier spécial des Pionniers dans l’édition du Manic du 1er novembre…