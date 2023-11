Le bureau d’accueil touristique de Baie-Comeau connaît une hausse d’achalandage

Le bureau d’accueil touristique de Baie-Comeau a connu une hausse d’achalandage de 29 % comparativement à l’an dernier. Selon l’instance municipale, cette augmentation découle du retour de l’établissement sur le boulevard Laflèche.

« Bien qu’il fût simple pour le conseil municipal de se positionner à ce sujet, il faut rappeler que cette action fait partie de notre grand chantier d’optimisation des bâtiments municipaux qui est en cours. Il est tout de même motivant de constater que les chiffres confirment que c’était une bonne décision », a mentionné le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Quelque 3 549 personnes ont visité le bureau cette saison.

Comme ailleurs sur la Côte-Nord, les feux de forêt et la fermeture du pont Touzel sur la route 138, au début juin, ont eu des conséquences sur le début de la saison touristique à Baie-Comeau.

« Plusieurs partenaires de l’industrie nous ont malheureusement confirmé avoir eu une saison en dents de scie. Pour notre part, étant mieux localisé à l’entrée ouest de la Ville pour accueillir les gens, nos statistiques furent tout de même régulières jusqu’aux vacances de la construction. Cependant, le rythme s’est grandement accentué de la mi-juillet à la fin septembre », a indiqué Mathieu Pineault, directeur du Service des communications et du tourisme.

Par ailleurs, la tendance des touristes à voyager en septembre se confirme, alors que plus de 400 personnes ont été accueillies au 3501, boulevard Laflèche.

« Et cette clientèle est majoritairement internationale. Un élément intéressant pour notre réflexion », a ajouté M. Pineault en soulignant que l’engouement est bien présent pour les amoureux des grands espaces sauvages et des longues virées routières alors que les raisons les plus fréquemment mentionnées de nous visiter sont la fin de la route 138, les barrages hydroélectriques, le plein air et Expédition 51.