Premier match local des Pionniers : Une meilleure cohésion dans l’équipe

Le deuxième match des Pionniers CFL de Baie-Comeau s’est tenu devant leurs partisans et malgré la défaite, l’équipe était plus solide. Mais cela n’a pas été sans erreur, note le joueur et directeur général, Jean-François Landry.

« Le match s’est bien passé, on a bombardé le goaler », remarque-t-il d’entrée de jeu. Cependant, les Baie-Comois n’ont pas été en mesure de profiter pleinement des occasions qui s’offraient à eux.

« Un des points tournant du match, c’est qu’on n’a pas été capable de scorer quand c’était le temps », ajoute M. Landry.

Le but des Basques, alors que les Pionniers se trouvaient en double avantage numérique a été un coup dur pour eux.

« Si on comptait là, on aurait pu resserrer le match et arriver dans la game », soutient celui qui a compté les deux buts des Pionniers. Plusieurs punitions ont aussi « fait mal » à l’équipe.

Essoufflement

Alors que la première rencontre à Havre-Saint-Pierre a été difficile physiquement en début de partie, celle-ci aura eu raison des joueurs plus le match avançait.

« On était plus à l’aise, mais ce n’était pas encore assez. Il en manque encore », déclare-t-il. Selon lui, il faudra monter d’un cran le jeu sur la glace et la forme des joueurs.

« On essaie de s’améliorer à chaque match. […] C’est normal aussi, on commence et honnêtement, on a manqué de jambes à la fin », commente le hockeyeur.

Encouragements

Jean-François Landry remercie les Baie-Comois qui se sont déplacés pour cette première. « Il y avait une bonne ambiance, même si ça a été long avant de marquer un but », indique-t-il. En effet, leur premier but est arrivé en deuxième période.

« Avec les erreurs qu’on a faites, qui ont donné des buts de l’autre bord, on dirait que ça a calmé la foule. Ça aurait été différent si on avait pris le momentum », poursuit-il.

« C’était mieux qu’à Havre-Saint-Pierre. On espère que ce soit encore mieux samedi à Port-Cartier pour être fin prêt le 25 novembre quand on va revenir. Il faut absolument gagner ça pour virer le vent de côté et revenir à la maison avec une victoire », conclut-il.