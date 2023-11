Un 7e joueur pour le Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau peut compter sur une nouvelle source de financement pour contribuer au fonds d’études de ses joueurs. L’équipe de hockey a conclu un partenariat avec Le Manoir du café de Baie-Comeau.

Ce nouveau partenariat permettra aux amateurs de savourer leur café tout en encourageant les joueurs de l’équipe. Puisque le but de ce café est de contribuer au fonds d’études des joueurs du Drakkar, ils ont participé à l’élaboration du produit, allant de la dégustation au choix du nom qui s’est arrêté sur le 7e joueur.

« Nous sommes fiers de collaborer avec le Drakkar en créant un café à l’image de l’équipe et de la région. D’un point de vue personnel, le sport-études a été la ligne directrice de mon apprentissage scolaire. Je bénéficie encore aujourd’hui des valeurs acquises durant mon parcours. Je trouvais important de pouvoir redonner à notre façon au fonds d’études des joueurs du Drakkar de Baie-Comeau », mentionne Jérôme Caron, copropriétaire et directeur marketing du Manoir du café.

« C’est un honneur pour nous de pouvoir nous associer à cette entreprise jeune et dynamique qui fait rayonner la région par leurs produits et leur implication dans la communauté. Nous nous sentons très privilégiés d’être choisis pour développer ce produit qui assurera la bonification du fonds d’études des joueurs », renchérit Jordan Robert, coordonnateur communications et marketing du Drakkar.

Dès maintenant, le 7e joueur est disponible à l’achat au Manoir du café et au Centre Henry-Leonard ainsi que sur la boutique en ligne du commerce baie-comois.