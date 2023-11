Une matinée musicale de Noël signée l’École de musique Côte-Nord

Le temps des fêtes sera à l’honneur lors du deuxième concert de la saison offert par l’École de musique Côte-Nord. La Matinée de Noël permettra aux élèves de présenter le fruit de leurs efforts devant public le 26 novembre au Centre des arts de Baie-Comeau.

Ce dernier rendez-vous matinal de l’année offrira des styles variés tels que la musique classique, folklorique et populaire.

Les spectateurs pourront entendre plusieurs instruments, soit le piano, le chant, le violon, l’alto, le violoncelle, la batterie, le hautbois ainsi que la guitare. Il y aura également des numéros en groupe.

Cet événement, l’un des deux concerts de Noël présenté par l’École de musique Côte-Nord, mettra de l’avant des pièces instrumentales interprétées par des élèves en solo ou en duo et/ou avec leur professeur.

Des valses, des menuets, des danses, ainsi que des mélodies du temps des fêtes seront de la partie.

« Tous seront charmés par les prestations de nos élèves qui ont travaillé fort pour vous offrir ce moment d’émerveillement », estime la directrice générale de l’École de musique Côte-Nord, Pia Di Lalla.

La collaboration avec l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau se poursuit. Le professeur de cordes de l’École de Musique Côte-Nord, Jasmine Perron, prépare aussi la relève de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau. « Cet orchestre préparatoire vous proposera des airs qui vous aideront à plonger dans ce merveilleux temps de l’année », divulgue Mme Di Lalla.

Notons que l’École de musique Côte-Nord est un organisme à but non lucratif. Le public pourra donc faire un don sur place lors de la Matinée de Noël afin de contribuer à son financement et à son succès.